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UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza! 2 maç men!

UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza! 2 maç men!

UEFA, Galatasaray ile Sparta Prag arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle Okan Buruk'a 2 maç men cezası verdi.

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UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray'a 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag maçı nedeniyle verilen cezaları açıkladı.

Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verildi.

Mücadelede kırmızı kart gören Kaan Ayhan'a sert müdahalesi nedeniyle 1 maç ceza verildi.

Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a 'saldırı' suçu nedeniyle 3 maç men cezası verildiği açıklandı.

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