Sparta Prag - Galatasaray Avrupa maçı (CANLI YAYIN)
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray deplasmanda Sparta Prag'la karşı karşıya geliyor.Abone ol
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla karşı karşıya gelecek.
Sparta Prag 1-1 Galatasaray (CANLI SKOR)
Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Exxen platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.
Galatasaray'a beraberlik yetiyor
Sarı kırmızılılar, ilk turda rakibini 3-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, 0-0, 1-1, 2-2, 3-3… ve her türlü beraberlikte tur atlayan takım olacak.
Çekya ekibi Sparta Prag’ın sahadan 1 farklı galibiyetle ayrılması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadığı takdirde üst tura yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.
Sparta Prag’ın alacağı en az iki farklı galibiyetle tur atlayan Çekya temsilcisi olacak.
Galatasaray'da 4 eksik
Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson müsabakada forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan yeni transfer Serge Aurier'in dışında Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech, maçın kadrosunda yer almadı.
UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan yeni transfer Derrick Köhn ile genç futbolcu Eyüp Aydın da maçta görev yapamayacak.
Sparta Prag'ın eksikleri
Sparta Prag'da da 3 futbolcu cezaları nedeniyle maçın kadrosunda bulunamayacak.
Çekya temsilcisinde ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı hale gelen Matej Rynes ile sarı kart cezalıları Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic, maçta forma giyemeyecek.
İLK 11'LER:
SPARTA PRAG: Vindahl, Preciado, Kairinen, Olatunji, Kuchta, Laçi, Haraslin, Sorensen, Panak, Wiesner, Vitik.
GALATASARAY: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
HAKEM: Anthony Taylor
STAT: Letna Stadı
SAAT: 23.00
YAYIN: EXXEN