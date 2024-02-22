Yakalanan 7 düzensiz göçmene 159 bin lira para cezası

Konya'nın Karatay ilçesinde yakalanan 7 düzensiz göçmene 159 bin 838 lira idari para cezası uygulandı.

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Konya İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekiplerince suçun önlenmesine yönelik sürdürülen rutin çalışmalar çerçevesinde dün yapılan yol kontrolleri sırasında G.C.T. idaresindeki takside yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikleri anlaşılan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, düzensiz göçmenlere kişi başı 22 bin 834 lira olmak üzere toplam 159 bin 838 lira, sürücüye ise taşıdığı kişi başına 9 bin 095 lira olmak üzere toplam 63 bin 665 lira ile olayda kullanılan araç nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 3 bin 135 lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, sürücünün, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındığı, düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edileceği kaydedildi.