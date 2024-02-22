Lübnan’ın Hollanda Büyükelçisi Abdel Sattar Issa, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) yaptığı konuşmada, “Lübnan ve BM'nin 140'tan fazla üyesi Filistin devletini ve Doğu Kudüs'ü başkenti olarak tanıdı” dedi.

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Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları 4’üncü gününde devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen duruşmada Lübnan söz aldı.

Lübnan’ın Hollanda Büyükelçisi Abdel Sattar Issa, yaptığı konuşmada UAD'ye Orta Doğu'da barış ve Filistin halkına adalet sağlanması için yardımcı olma çağrısında bulunarak, “Bazı ülkelerin İsrailliler ve Filistinliler arasındaki ikili müzakerelerin önüne geçeceği gibi ‘sapkın bir argümanla’ UAD'den BM Genel Kurulu'na tavsiye kararı vermemesini istemesi yanlıştı. Hukuk, ister kamusal ister özel düzeyde olsun, siyasi kaymayı önleyen bir çerçevedir” dedi.

"İSRAİL SALDIRGANLIK SUÇU İŞLİYOR"

İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirmesi ve Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını kabul etmesi halinde diğer tüm ihlallerin ortadan kalkacağına dikkat çeken Issa, "1967'den bu yana İsrail, toprakları ilhak etmeden önce yasadışı bir şekilde işgal ederek saldırganlık suçu işlemektedir” dedi.

"İSRAİL FİLİSTİN'E TAZMİNAT ÖDEMELİ"

Lübnan ve BM'nin 140'tan fazla üyesinin Filistin devletini ve Doğu Kudüs'ü başkenti olarak tanıdığını hatırlatan Issa, "İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerini kaldırmalı ve buradan çekilmelidir” ifadelerini kullanarak, İsrail’in Filistin’e tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.