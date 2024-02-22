BIST 9.347
DOLAR 30,98
EURO 33,63
ALTIN 2.015,55
HABER /  DÜNYA

Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı 'Tu-160M' ile uçtu

Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı 'Tu-160M' ile uçtu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı "Tu-160M" ile uçuş gerçekleştirdi.

Abone ol

Rus basınındaki görüntülerde Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bulunan Putin'in, "Tu-160M" ile uçması yer alıyor.

NATO'nun "Blackjack" adıyla tanımladığı "Tu-160"ın geliştirilmiş versiyonuyla uçan Putin, dün de aynı uçağın bir modelini Kazan'daki üretim tesisinde incelemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçuşun yaklaşık 40 dakika süreceğini, uçağın rotasının "askeri sır" olduğu gerekçesiyle açıklanmayacağını söylemişti.

Nükleer silah taşıma kapasitesine sahip "Tu-160M", 2 bin kilometreye ulaşarak ses hızının üzerine çıkabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, hapishanelerdeki Filistinli tutukluları aç bırakarak sağlıklarını tehdit ediyor
İsrail, hapishanelerdeki Filistinli tutukluları aç bırakarak sağlıklarını tehdit ediyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
CHP'de yeni skandal! Para karşılığı oy teklifinin ses kaydı iddiası
CHP'de yeni skandal! Para karşılığı oy teklifinin ses kaydı iddiası
İsrail 7 Ekim'den beri Batı Şeria'da 7170 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail 7 Ekim'den beri Batı Şeria'da 7170 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail'den itiraf: Ordunun Refah planı yok
İsrail'den itiraf: Ordunun Refah planı yok
Hull City'li Jaden Philogene'ye teklif yağıyor
Hull City'li Jaden Philogene'ye teklif yağıyor
Başkan Alan, mimar ve mühendislerle bir araya geldi
Başkan Alan, mimar ve mühendislerle bir araya geldi
Merak Akşener, İzmir'de CHP'yi eleştirdi: Atatürk'ün varisi DEM'leniyor
Merak Akşener, İzmir'de CHP'yi eleştirdi: Atatürk'ün varisi DEM'leniyor
İntihara kalkışan şahıs, 3 saatlik iknanın çalışmasıyla çatıdan indirildi
İntihara kalkışan şahıs, 3 saatlik iknanın çalışmasıyla çatıdan indirildi
Gölbaşı Belediyesi öğrencileri akvaryuma götürdü
Gölbaşı Belediyesi öğrencileri akvaryuma götürdü
Japonya: İsrail'in toprak ilhakı uluslararası hukuka aykırı!
Japonya: İsrail'in toprak ilhakı uluslararası hukuka aykırı!
“Gülümseyin Geliyoruz” Aşkale’de çocuklarla buluştu
“Gülümseyin Geliyoruz” Aşkale’de çocuklarla buluştu