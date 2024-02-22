“Gülümseyin Geliyoruz” Aşkale’de çocuklarla buluştu

Erzurum Yakutiye Gençlik Merkezi’nin deprem bölgeleri için başlattığı ‘Gülümseyin, Geliyoruz’ projesiyle oluşturulan tiyatro ekibi Aşkale'de Gençlik Merkezi iş birliğiyle TEK Kampüs Okullarındaki çocukların yüzlerini gülümsetti.

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Aşkale ve Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürlüğü arasında ortaklaşa düzenlenen ve Aşkale Halk Eğitim Merkezi büyük salonunda gerçekleştirilen tiyatroyu Aşkale Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Turan ile birlikte 300 öğrenci izledi. ‘Ninemin Sihirli Sandığı’ isimli tiyatro ilköğretime giden öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltirken, gönüllerince eğlenmeleri ve güzel vakit geçirmelerini sağladı. Okuldaki çocuklara tiyatro oyunlarıyla neşeli anlar yaşatan ekibe oyun sonunda bol bol alkış aldı. Tiyatro, izleyen çocuklara güzel davranışın yanı sıra, zararlı beslenmemeyi ve arkadaş sevgisini aşıladı.