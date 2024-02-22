CHP'nin Edirne Belediye Başkan adayı Ciravoğlu çekildi

CHP'nin Edirne Belediye Başkan adayı Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle çekildi. Ciravoğlu, Edirne'de gerçekleştirilen ön seçimde en çok oyu alan isim olmuştu.

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CHP'den Edirne Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Şükrü Ciravoğlu, adaylıktan çekildi. Ciravoğlu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedavi altına alınmıştı.

Gazete Duvar'da yer alan bilgilere göre Şükrü Ciravoğlu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi.

CHP Merkez İlçe Başkanlığınca 4 Şubat’ta yapılan Edirne Belediye Başkanı Adayı ön seçimini Şükrü Ciravoğlu kazanmıştı. Ön seçime giren aday adayları Şükrü Ciravoğlu, Filiz Gencan Akın, Serkan Liznak, Ergun Türkyılmaz ve Seyfi Alp Üzmen katıldı.

Ön seçimde 3 bin 981 parti üyesinden 2 bin 688'inin oy kullanırken, Şükrü Ciravoğlu 1591, Filiz Akın 683, Serkan Liznak 256, Ergun Türkyılmaz 126, Seyfi Alp Üzmen ise 17 oy almıştı.

Şükrü Ciravoğlu’nun ön seçimin ardından adaylığı Parti Meclisi tarafından onaylanarak resmiyet kazanmıştı.

YSK'nin kararına göre siyasi partiler, verdikleri aday listelerinden istifalar olması halinde 3 Mart'a kadar değişiklik yapabilecek.