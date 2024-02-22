BIST 9.352
DOLAR 30,99
EURO 33,63
ALTIN 2.016,84
HABER /  DÜNYA

Karadağ, kripto para şirket kurucusu Do Kwon'u ABD'ye iade edecek!

Karadağ, kripto para şirket kurucusu Do Kwon'u ABD'ye iade edecek!

Karadağ'ın, geçen yıl tutuklanan ve 4 ay hapis cezasına çarptırılan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon'u ABD'ye iade etme kararı aldığı bildirildi.

Abone ol

Karadağ Yüksek Mahkemesince yapılan açıklamada, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığı planlama" suçuyla kırmızı bültenle aranan, ülkede "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan Mart 2023'te tutuklanan ve Haziran 2023'te 4 ay hapis cezasına çarptırılan Do'nun, ABD'ye teslim edilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Kore'nin Do'yu iade talebinin mahkemece reddedildiği de yer alırken, Do'nun avukatları söz konusu kararın "hukuka aykırı" olduğunu savunuyor.

Bu arada, Terraform Labs şirketi, Ocak 2024'te ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu.

ABD ve Güney Kore Do Kwon'un iadesini istemişti

ABD, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığını planlamakla" suçlamıştı.

Kırmızı bültenle aranan 31 yaşındaki Do, geçen yıl Karadağ'da tutuklanmış, Haziran 2023'te ise "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

ABD ve Güney Kore, Do Kwon'un iadesini talep etmişti.

Do, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum: Önüne gelen taksici olamayacak
Murat Kurum: Önüne gelen taksici olamayacak
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Siirt'te eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
Siirt'te eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
Garanti BBVA, bu yıl 200 milyon doların üzerinde teknoloji yatırımı hedefliyor
Garanti BBVA, bu yıl 200 milyon doların üzerinde teknoloji yatırımı hedefliyor
İliç’te liç yüksekliği sınırı aşıldı bilgisi kaynağından düzeltildi
İliç’te liç yüksekliği sınırı aşıldı bilgisi kaynağından düzeltildi
Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 20'nci kez ziyaretçileriyle buluştu
Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 20'nci kez ziyaretçileriyle buluştu
Trabzon merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 10 kişi tutuklandı!
Trabzon merkezli 4 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 10 kişi tutuklandı!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ustalara Saygı Paneli’ne katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ustalara Saygı Paneli’ne katıldı
Adaylıktan çekilmişti! Fatma Kaplan Hürriyet yeniden CHP'nin İzmit adayı
Adaylıktan çekilmişti! Fatma Kaplan Hürriyet yeniden CHP'nin İzmit adayı
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türk sporcular finalde karşılaşacak
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türk sporcular finalde karşılaşacak
Antalya'da düzenlenen "Pro Golf Tour"un birinci etabı sona erdi
Antalya'da düzenlenen "Pro Golf Tour"un birinci etabı sona erdi
Erdek'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Erdek'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı