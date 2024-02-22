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Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 20'nci kez ziyaretçileriyle buluştu

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 20'nci kez ziyaretçileriyle buluştu

Uluslararası İstanbul İplik Fuarı, 20'nci kez kapılarını açtı.

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Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 22-24 Şubat'ta düzenlenen fuar, 750'in üzerinde marka, firma ve firma temsilciliği katılımı ile kapılarını açtı. Fuar, uluslararası boyutta nitelikli katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getiriyor.

İplik sektöründeki son teknoloji ve trendleri fuarda sergileyecek olan yenilik ve gelişim odaklı firmalar, ziyaretçilere kaliteli ürünleri bulabilme fırsatı sunuyor. Tekstil ürünlerinin ham maddesi olan ipliğin tüm çeşitleri de fuarda alıcıya sunuluyor.

Fuar kapsamında pamuk iplikleri, elastan iplikler, yün iplikler, akrilik iplikler, viskon iplikler, polyester iplikler, ipek iplikler, naylon iplikler, tekstüre iplikleri, fantazi iplikler, organik iplikler, polipropilen iplikler, rejenere iplikler, metalik iplikler, teknik iplikler, el örgü iplikleri, elyaflar bobin, masura ve makaralar, tekstil boya ve kimyasalları sergileniyor.

8 salonda 50 bin 200 metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda, Doğadan Geleceğe Sergi Alanı'nda "Toprak"," Orman" ve" Deniz" olmak üzere 3 tema altında iplikler, elyaflar ve kumaşlar özel bir konsept ile sergileniyor. Fuarı 15 binin üzerinde ziyaretçinin gezmesi bekleniyor.

3 gün sürecek olan fuar, 22-23 Şubat'ta saat 10.00 ila 18.00 arasında, 24 Şubat'ta ise saat 17.00'a kadar ziyaret edilebiliyor.

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