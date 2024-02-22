Adaylıktan çekilmişti! Fatma Kaplan Hürriyet yeniden CHP'nin İzmit adayı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yeniden CHP'den aday olduğu bildirildi.Abone ol
Adaylıktan çekildiği konuşulan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet, yeniden CHP adayı.
CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclis listesi konusunda İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile yaşadığı tartışma sonrası, İzmit Belediye Başkan adaylığından çekilmişti.
Yoğun temaslar sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeniden CHP adayı oldu.