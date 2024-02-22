Montella’dan, Pendikspor’a ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve teknik heyeti, Trendyol Süper Lig takımlarından Pendikspor’un antrenmanını takip etti.

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Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlıların antrenmanına A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da ziyarette bulundu. İtalyan çalıştırıcı ile teknik ekibi, Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira ve futbolcularla bir araya gelerek, sohbet etti. Sohbetin ardından antrenmanın tamamını takip eden 49 yaşındaki çalıştırıcı; Ivo Vieira, Pendikspor yöneticileri ve futbolcularına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, başarı dileklerini iletti.