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Manisa Batı Kışla "100. Yıl Parkı ve Millet Bahçesi" oluyor

Manisa Batı Kışla "100. Yıl Parkı ve Millet Bahçesi" oluyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelerinden birinin daha detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

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 Batı Kışla askeri alanının bir bölümünü Milli Savunma Bakanlığı ile yapılacak protokol doğrultusunda taşınması ile yerine 100. Yıl Parkı ve Millet Bahçesi yapmayı hedeflediklerini duyuran Başkan Ergün, 850 bin metrekarelik alanda uygulanacak proje içerisinde çok amaçlı aktivite alanları, spor, gençlik, etkinlik ve piknik alanları bulunacağını söyledi.
2009-2014 Manisa Belediyesi, 2014-2024 Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde bin 60 büyük projeyi hayata geçiren Başkan Cengiz Ergün, 16 Şubat Cuma günü Atatürk Spor Salonu’nda düzenlediği proje lansman toplantısında açıkladığı projeleri ile Manisa kamuoyunda büyük bir heyecan oluşturdu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu kapsamda önümüzdeki dönem için hazırladığı bir projenin daha duyurusunu yaptı. Batı Kışla askeri alanının bir bölümü, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılacak protokol kapsamında taşınması ile yerine 100. Yıl Parkı ve Millet Bahçesi yapılacak. Başkan Cengiz Ergün, 850 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje ile vatandaşların aileleri, çocukları ve sevdikleri ile birlikte aynı anda birçok etkinliği bir arada yapabilecekleri yeni bir yaşam alanını daha Manisa’ya kazandıracaklarını müjdeledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün projenin detaylarını da açıkladı. Başkan Ergün, "Çok amaçlı bir alan olarak planlanan 100. Yıl Parkı ve Millet Bahçesinde; piknik alanları, gezinti alanları, çocuk oyun alanları, gölet, koşu pisti ve bisiklet yolları, basketbol sahaları, voleybol sahaları, tenis kortları, mini golf alanı, kondisyon alanları, çim kayağı pisti, hizmet birimleri, gençlik merkezi, izci kampı, macera parkı, kaykay ve bisiklet parkuru, okçuluk alanı, spor tesisi, hizmet birimleri, kütüphane, açık ve kapalı çalışma alanları ve etkinlik çayırları, seyir terasları, konser alanı, toplanma meydanı, sanat atölyeleri, amfi tiyatro, açık atölye/çalışma alanları, lezzet sokağı, el emekleri çarşısı, anne yemekleri sokağı, sanatçılar sokağı, Manisa ürünleri satış birimleri, çocuk oyun alanı, festival alanı
doğa yürüyüşü parkuru, dağ bisikleti parkuru, seyir terasları, tarım atölyeleri bulunacaktır" dedi.

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