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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali El Mendelavi ile görüştü.

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Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14’üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bakü'deki temaslarını sürdürüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ikili temasları kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali El Mendelavi ile bir araya geldi.

Görüşmede, parlamentolar arası ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ile APA kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

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