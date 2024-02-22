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Kemer Belediyesi’nden sporculara ulaşım desteği

Kemer Belediyesi’nden sporculara ulaşım desteği

Kemer Belediyesi, 24-28 Şubat tarihleri arasında Mersin’e bağlı Toroslar ilçesinde düzenlenecek olan ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce Birinci ve İkinci Lig 2. Etap (Volo) müsabakalarına katılacak olan sporculara ulaşım desteği sağladı.

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Bocce Antrenörü Erdal Buyruk ve sporcular, düzenlenecek olan müsabakalar öncesinde Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin'i ziyaret etti.
Spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teşekkür eden sporcular, otobüs biletlerini Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin'in elinden aldı.

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