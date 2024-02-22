Bornova HEM 41 çeşit tarhanayı şenlikte buluşturdu

Bornova Halk Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Geleneksel Tarhana Şenliği kapsamında, Türkiye'nin farklı yörelerinden gelen 41 çeşit tarhanadan yapılan lezzetler yarıştı.

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Binlerce yıllık köklü geçmişi içinde barındıran Türk mutfağı, geleneksel lezzetleriyle de yiyenleri kendisine hayran bırakıyor. Osmanlı saraylarından günümüze kadar uzanan ve Türk mutfağının en önemli lezzetlerinin başında ise Tarhana yer alıyor.

Türkiye'nin her yöresinde kendine has bir yapılışı olan tarhana, hem kış aylarının vazgeçilmez şifa kaynağı hem de oldukça besleyici yönüyle öne çıkıyor. Bornova Halk Eğitim Merkezince, köklü geçmişimizden gelen bu lezzetin gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan çalışmalar kapsamında, gelenekselleşen Tarhana Şenliği'nin bu yıl 2'ncisi gerçekleştirildi. Şenlik kapsamında Türkiye'nin farklı yörelerindeki 41 çeşit tarhana getirilerek tanıtımları yapıldı. Söz konusu tarhanalardan yapılan birbirinden lezzeti ürünler, 14 jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Yarışmada Konya Karaman Tarhanası ile Talip Albayrak birinci, Konya Seydişehir Tarhanası ile Zeynep Evin ikinci, Trakya Tarhanası ile (Turşu suyuyla) Funda Temel üçüncü, Ege Tarhanasıyla Murvete Özdemir dördüncü olurken, Ege Yöresi Tarhanasıyla (börülceli kuru domatesli) Nihat Kocaoğlan beşinci oldu.

Etkinlik kapsamında, katılımcılara 1000 kişilik tarhana ve keşkek ve irmik helvası ikramı da gerçekleştirildi. Şenlik programına Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova İlçe Daire amirleri ve İlçe Milli Eğitim şube müdürü Selviye Bulucu, Bornova Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yeliz Ünal, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.