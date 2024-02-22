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Yalova’da kumar oynayan 13 kişiye 83 bin 525 lira ceza

Yalova’da kumar oynayan 13 kişiye 83 bin 525 lira ceza

Yalova’da polis tarafından düzenlenen denetimlerde 3 işletmede kumar oynadığı tespit edilen 13 şüpheliye 83 bin 525 lira para cezası kesildi. İşletme sahipleri hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.

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Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’nün 15-22 Şubat 2024 tarihleri arasında il genelinde yaptığı denetimlerde toplam 3 işletmede kumar oynandığı tespit edilerek, işletme sahipleri hakkında “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem gerçekleştirildi. Kumar sırasında kullanılan 19 bin 300 lira muhafaza altına alınarak mülkiyeti kamuya geçirildi. Kumar oynayan 13 şahsa toplam 83 bin 525 lira idari para cezası tatbik edildi. Kumar oynatan işletmeler ise geçici süreyle kapatıldı.

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