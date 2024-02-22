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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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