Tunceli’de ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi’nde danışanlara ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti veriliyor.

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Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyen Rabia Polat ve Hasan Tuncay tarafından başvuru yapan vatandaşlara, ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti veriliyor.

Verilen hizmete ilişkin bilgi veren Diyetisyen Hasan Tuncay, “Burada vücut analiz cihazlarının bizlere vermiş olduğu raporlar sonucunda kişilerin yağ, kas analizi ve vücut suları gibi değerlere bakarak kişiye özel diyet programı hazırlamaktayız. Kişiyi haftalık olarak takip ediyoruz. Hizmetlerimiz tamamen ücretsiz olup kişiler burayı arayarak, randevu talep ederek bizlerle görüşebilirler. Son 3 ayda vermiş oldukları kan tahlilleriyle bizlere geldiklerinde bu hizmetimizden tamamen ücretsiz olarak faydalanmaktadırlar” dedi.

Merkezde başvuruda bulunan kişilere özel diyet uyguladıklarını dile getiren Diyetisyen Rabia Polat ise, ücretsiz olan hizmetten yararlanmak isteyenleri beklediklerini ifade etti.