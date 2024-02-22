Belediye çalışanının cenazesine yüzlerce kişi katıldı

Tunceli Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışırken çöp toplama aracından düşerek beyin kanaması geçiren ve önceki gün hayatını kaybeden 38 yaşındaki Zülfü Çelikdemir, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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Tunceli Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan Zülfü Çelikdemir, 12 Ocak 2024 günü merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde çöp toplama aracından düşerek beyin kanaması geçirmişti. Tunceli ve Elazığ’da yaklaşık 40 gün yoğun bakımda kalan Çelikdemir, önceki gün hayatını kaybetmişti. Naaşı, Elazığ’dan Tunceli’ye getirilen Çelikdemir için cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Ailesinin yanı sıra yüzlerce kişinin katıldığı törende konuşan Çelikdemir’in dayısı Hüseyin Salan, yeğeninin olay yaşanmadan önce izin talebinde bulunduğunu ancak bu talebinin karşılık bulmadığını söyledi.

Belediye yönetimi ile yeğeninin üyesi olduğu sendikaya tepki gösteren Salan, yeğenine izin verilmiş olsaydı şu an hayatta olacağını belirtti.

Tunceli Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Çelikdemir’in naaşı, merkeze bağlı Babaocağı Köyü’nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.