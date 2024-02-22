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Gaziantep'te inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 2 yaralı!

Gaziantep'te inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 2 yaralı!

Gaziantep'te bir inşaatta ahşap iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken 2 işçi yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir rezidans inşaatında işçiler dış cephe çalışması yaparken üzerinde bulundukları ahşap iskele çöktü. İskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çöken iskeleden düşerek yaralanan işçileri ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu Musab Muhammed (28) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer işçilerin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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