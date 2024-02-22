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ATM'lerde yeni dönem resmen başladı! Para çekme limiti bakın ne kadar oldu?

ATM'lerde yeni dönem resmen başladı! Para çekme limiti bakın ne kadar oldu?

ATM'lerden para çekmede yeni dönem başladı. Bankalar, ATM'lerden para çekme limitini 5 bin TL birden yükseltti. Buna göre limit 5 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı. Bazı bankalarda ise ATM'den para çekme limiti 15 bin TL oldu.

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Nakit para ihtiyacı için sık sık ATM'leri kullanan vatandaşlar için önemli bir karar açıklandı. Buna göre ATM'lerden para çekme işlemlerinde yeni bdönem başladı. Artık nakit çekme limiti daha fazla olacak. Alınan bu karar doğrultusunda ATM'den nakit para çekme limiti 5 bin TL birden yükseldi.

ATM’den para çekmede yeni dönem

Nakit para çekme limiti 5 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı. Kararla beraber yeni dönemin başladığı gelişmede, bazı bankaların bu limiti 15 bin TL'ye yükselttiği öğrenildi.

Alınan kararla birlikte, ATM'lerden nakit para çekmek isteyen vatandaşlar, 10 bin TL'ye kadar ücretsiz nakit para çekme işlemi gerçekleştirebilecekler.
Gelişmeyle alakalı bankalar da uygulama üzerinden müşterilerine bildirim göndermeye başladılar. 5 bin TL olan ücretsiz nakit çekim limitini, bazı bankalar yüzde 200 artırarak 15 bin TL'ye çıkarmış oldu.

Bundan böyle karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de yeni limitler uygulanacak.


Dolayısıyla vatandaşlar, bankanın limitlerine göre 10 bin TL ya da 15 bin TL şeklinde çekim gerçekleştirebilecek.

ATM
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