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Manisa'da biri 20 diğeri 13 yıl hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı

Manisa'da biri 20 diğeri 13 yıl hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde tasarlayarak öldürme ve kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 20 yıl ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tasarlayarak öldürme olmak üzere 17 ayrı yakalama kararı bulunan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.D. (26) ile kasten öldürme olmak üzere 2 ayrı yakalama kararı bulunan ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.A.’yı (50) yakalayıp, gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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