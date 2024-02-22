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Süper Lig'de 2024-25 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu! TFF duyurdu

Süper Lig'de 2024-25 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu! TFF duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunun 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacağını duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.
Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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