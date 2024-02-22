Van’da 'Aile İçi İletişimde Kadının Rolü' söyleşisi düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Aile İçi İletişimde Kadının Rolü' konulu söyleşi düzenlendi.

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Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İpekyolu Belediyesi işbirliği ile düzenlenen söyleşide, iletişim Uzmanı Eğitimci Yazar Dr. Şaban Kızıldağ kadınlara önemli bilgiler verdi.,

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın öncülüğünde başlatılan ‘Kadının Gücü Van’ın Gücü’ projesi yoğun katılımla devam ediyor.

Proje kapsamında İletişim Uzmanı Eğitimci Yazar Dr. Şaban Kızıldağ kadınlar için söyleşi programı gerçekleştirdi. Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan Berivan Kültür ve Sanat Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen söyleşide Dr. Şaban Kızıldağ, katılımcılara tecrübelerini aktardı.

Söyleşide ayrıca iletişimde yaşanan temel sorunlar, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar, anne ve babaların aile içi iletişimdeki önemi, ailede sevgi ve saygı gibi konularda önemli bilgiler verildi.

Kadınların ilgi gösterdiği program, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.