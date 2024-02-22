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Bakan Fidan’dan G20 üyelerine Gazze çağrısı: Ateşkesin sağlanmasında daha aktif rol alın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan’dan G20 üyelerine Gazze çağrısı: Ateşkesin sağlanmasında daha aktif rol alın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 üyelerine Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasında “daha aktif” rol oynama çağrısında bulundu. Fidan ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir kez daha ateşkes kararı çıkmamasının BM'de reform yapılmasının şart olduğunu gösterdiğini vurguladı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan konuşmasında Gazze'deki "vahşetin" durdurulması gerektiğini ifade etti.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Cezayir tarafından sunulan ve Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesini işaret eden Fidan, “BM Güvenlik Konseyi'nden bir kez daha ateşkes kararı çıkmaması, reformun şart olduğunu gösterdi” diye konuştu.

Fidan ayrıca, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın İsrail’in Gazze’deki işgalini İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Nazi soykırımına benzettiği yönündeki açıklamalarına değinerek, “Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın gösterdiği duruş takdire şayandır” dedi.

Fidan, uluslararası topluma ve G20 üyelerine Gazze'de acil ateşkes ve İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözüme ulaşılabilmesi için “daha aktif rol oynama” çağrısında bulundu.

İkili görüşmelerde de Gazze ele alındı

Bakan Fidan, toplantı marjında ABD’li mevkidaşı Antony Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze’de acil ateşkes sağlanması ve bölgeye daha fazla yardım ulaştırılması için atılacak somut adımlar ele alındı.

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