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62 yaşındaki kadının okuma yazma azmi örnek oldu

62 yaşındaki kadının okuma yazma azmi örnek oldu

Bilecik'te yaşayan 62 yaşındaki Suna Şahin, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan okuma-yazma kursuna katılırken okuma azmi görenleri şaşırttı.

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Bilecik Halk Eğitim Merkezi ve Bilecik Mesleki Eğitim Merkezi’ne ziyaret etti. Burada eğitim gören vatandaşlarla sohbet eden Aygöl çifti, atölyelerde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Vali Aygöl, Halk Eğitim Merkezlerinin özellikle ev hanımları ve yeni hobi edinmek isteyen Bilecikliler için bulunmaz bir nimet olduğunu ve buraların aynı zamanda birer sosyalleşme alanı özelliğine sahip olduğu ifade etti.

Ziyaret esnasında Aygöl çifti, okuma-yazma öğrenen 62 yaşındaki Suna Şahin'e yakın ilgi gösterdi. Vali Aygöl, "Sizi bugün bir anne, bir fedakârlıkayrıca bir başarı hikayesi ile tanıştırayım.62 yaşında çocuklarını büyütmüş, okutmuş en son bir eksiğimiz kaldı deyip Bilecik Halk Eğitimde okuma yazma kursuna başlamış. 7 haftada harfleri öğrenmiş bu işi de başaracak azmini gördüm hiç şüphem yok, diplomasını bizzat takdim etmekten onur duyacağız" dedi.

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