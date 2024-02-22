BIST 9.347
DOLAR 31,07
EURO 33,68
ALTIN 2.022,91
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Tokat’ta Niksar'ın tarihi mirası 'Cin Cami' 864 yıldır ayakta duruyor

Tokat’ta Niksar'ın tarihi mirası 'Cin Cami' 864 yıldır ayakta duruyor

Tokat’ın Niksar ilçesindeki ismiyle dikkat çeken tarihi 864 yıllık 'Cin Cami' zamana meydan okuyor.

Abone ol

Tokat’ın Niksar ilçesinde 1160 yılında Melik Salar Aydoğdu tarafından inşa edilen cami görenlerin ilgisini çekiyor. Bütünüyle moloz taşla inşa edilmiş caminin isminin Cin olması ise hayrete düşürüyor. İsminin neden ‘Cin’ olarak konulduğu bilinmeyen cami 8 asırdır ayakta durarak adeta zamana meydan okuyor. İlçede Halk Eğitim Merkezi binasının arkasında, kale surları içerisinde, meyilli bir arazide bulunan cami, Halk Eğitim Merkezinde çalışan personel tarafından temizliği yapılarak mescit olarak kullanılıyor.

Cin Cami’nin isminin nereden geldiği hakkında herhangi bir bilginin mevcut olmadığını belirten İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat, “İlçe Halk Eğitim Merkezi bahçesinde bulunan Cin Camisi tarihi eser olarak daha önce bakımı yapılmıştı. Restorasyon yapılmıştı. Etkinliklere gelen misafirlerimizin ibadetlerini yapabilecekleri nezih bir ortamı misafirlerimize hazır tutuyoruz. Hizmetli arkadaşlarımız buranın temizliği ile son derece ilgileniyorlar. Bu vesileyle de burada bir tarihi canlı tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ata yadigârı bu topraklardaki tarihi eserlerimizin varlığı bu toprakların bizim tapumuz olduğunu bir kez daha dünyaya göstermiş oluyor” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Barcelona'da Lamine Yamal tarihe geçti
Barcelona'da Lamine Yamal tarihe geçti
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Seyir halindeki yolcu minibüsü alevlere teslim oldu
Seyir halindeki yolcu minibüsü alevlere teslim oldu
Tekirdağ'da kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'da kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu
Saadet Partisi’nden listesini yetiştiremeyen CHP’ye destek
Saadet Partisi’nden listesini yetiştiremeyen CHP’ye destek
Sigara içen erkekler dikkat: Kansere yakalanmanız an meselesi
Sigara içen erkekler dikkat: Kansere yakalanmanız an meselesi
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off rövanşları yarın oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off rövanşları yarın oynanacak
DEM Parti İstanbul'da 20 ilçede CHP'yi destekleyecek İsmail Saymaz o ilçeleri yazdı
DEM Parti İstanbul'da 20 ilçede CHP'yi destekleyecek İsmail Saymaz o ilçeleri yazdı
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i etkisiz hale getirdi
Okulu bırakan çocuklar altın işleyerek sanatı öğreniyor
Okulu bırakan çocuklar altın işleyerek sanatı öğreniyor
'Teyze' ile yasak aşk sonucu çifte infaz! Damat ve teyze aile meclisinde infaz edildi
'Teyze' ile yasak aşk sonucu çifte infaz! Damat ve teyze aile meclisinde infaz edildi
Survivor'a Ronaldinho damgası! Acun Ilıcalı ile takım oldular, Sercan Yıldırım'a karşı oynadılar
Survivor'a Ronaldinho damgası! Acun Ilıcalı ile takım oldular, Sercan Yıldırım'a karşı oynadılar