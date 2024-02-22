DEM Parti İstanbul'da 20 ilçede CHP'yi destekleyecek İsmail Saymaz o ilçeleri yazdı

Yazar İsmail Saymaz, yerel seçimler için CHP ve DEM Parti arasındaki kent uzlaşısıyla ilgili edindiği kulisleri aktardı. Saymaz, adaylık başvurusunun neden son dakika yapıldığını ve DEM'in CHP adaylarını destekleyeceği ilçeleri yazdı.

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31 mart yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasındaki işbirliğinin ayıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, DEM'in son dakikaya kalan başvurusunda yaşananları ve DEM'in aday çıkarmadığı ve CHP'yi destekleyeceğini söylediği 20 ilçeyi bugünkü yazısında paylaştı:

"Büyükşehir adayının dosyasını sona bırakıyor"

"DEM Partili üst düzey yetkiliyi arayarak, gecikmenin sebebini sordum. Bana şu yanıtı verdi: Evrakı teslim eden arkadaşımız önce ilçe adaylarının dosyasını ilçe kurullarına veriyor. Büyükşehir adaylarının dosyasını sona bırakıyor. Bu yüzden trafiğe takılıyor. Adliyeye giderken yolu kaybediyor. Adliyede görevlilerle ağız dalaşına giriyor. Memurların tavrı da ilginç. Saat farkından tartışma oluyor."

DEM'in aday çıkarmadığı 20 ilçe

DEM Parti, gecikmeden dolayı Bağcılar evrakını da yetiştiremedi. DEM Parti, 20 ilçede aday çıkarmayarak, CHP adaylarını destekleyecek. Bu ilçe şunlar:

Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp Fatih, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu.

DEM Parti, Esenyurt'ta ise aday gösterdi. Ancak ilerleyen günlerde bu adayını çekebilir."

İsmail Saymaz'ın yazısının tamamı için tıklayın