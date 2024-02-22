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Çanakkale'de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Çanakkale'de iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Çanakkale’de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Setboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Aynı istikamette seyir eden Bertu K. yönetimindeki 67 ABL 612 plakalı motosiklet ile Muaz Ali H. idaresindeki 54 AJN 112 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Bertu K. yola savrulurken, Muaz Ali H. refüjde bulunan ağaçlara çarparak yaralandı. Kazada Muhammet G. ise hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Muaz Ali H.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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