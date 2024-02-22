Fatih Portakal 200 liralık pazar poşetiyle yayına çıktı Bahçeli'nin o sözlerine isyan etti!

Fatih Portakal, Devlet Bahçeli’nin sözlerine canlı yayında isyan etti. Elindeki 200 liralık poşeti gösteren Portakal, Bahçeli’nin ‘Fiyat anarşistleri de FETÖ’cüdür, dükkanları kapanmalıdır’ çıkışını hatırlatarak ‘Çok pragmatik bir öneri, harika bir öneri sanki yapabilecek’ dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki gün yaptığı grup toplantısında yüksek enflasyon için “Fiyat anarşistleri de FETÖ’cüdür, dükkanları ve evleri kapanmalıdır” çıkışı büyük ses getirdi.

Kullandığı bu sözler nedeniyle sosyal medyada da tartışma yaratan Bahçeli’ye bir tepki de Sözcü TV ekranlarında Fatih Portakal’dan geldi. Portakal, Bahçeli’nin bu sözleri için “Çok pragmatik bir öneri, harika bir öneri sanki yapabilecek. Böyle işin kolaycısı, çünkü siyaset de üretmiyor” ifadelerini kullanarak elinde tuttuğu 200 liralık Pazar poşetini gösterdi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Halkın gündeminin pazardaki fiyatlar olduğunu belirten Fatih Portakal ‘Hayat pahalı Devlet Bey’ diyerek canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Bahçeli’nin bir sözü vardı önceki gün grup toplantısında söyledi bunu! Hani biliyorsunuz Devlet Bahçeli kafasına uymadığı zaman Anayasa Mahkemesi’ni kapatalım der, ne bileyim onu işten atalım der şimdi Danıştay’ı kapatalım filan diyor. Yani her şeyi kapatmaya çalışan bir zihniyetten bahsediyoruz. Ekonomiyle de ilgili şöyle bir cümlesi vardı."

Harika bir öneri sanki yapabilecek

Devlet Bahçeli'nin fiyatlar var ya etiketler devamlı devamlı artıyor, hiçbir şey yerinde durmuyor. ‘Fiyat anarşistleri’ dedi onlara bu fiyat anarşistleri de FETÖ'cü dedi. Bunların dükkanlarını evlerini, kapatalım dedi. Böyle çok pragmatik bir öneri harika bir öneri sanki yapabilecek ve böyle işin kolaycısı çünkü siyaset de üretmiyor.

Pazara gittik ve 200 liralık bir alışveriş yaptık

İşte biz de bugün pazara gittik ve 200 liralık bir alışveriş yaptık. Hepsi bu poşette ve 200 lira… Torbada ne var diyecek olursanız torbada salatalık var 1 kilo. Bu da domates bu da bir kilo. Burada da 250 gram kadar bir biber var o kadar. Toplam 200 lira.



"Şimdi iktidara ve iktidarın destekçisine bakacak olursanız bunlar FETÖ’cü. Yani oradaki adamlar satıcılar FETÖ'cü demeye getiriyor. Yani hayat pahalı Devlet Bey ülke şu anda yoksulluk yaşıyor. Yoksunluk yaşıyor. Ekonomik kriz var ama ekonomik kriz demiyor."

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Ekonomik büyümenin dizginlenmesi, istihdamın geriletilmesi, cari dengenin bozulması için el ovuşturan, fiyat etiketlerini sürekli olarak yukarı yönlü güncelleyen fırsatçıların, azgın fiyat anarşistlerinin ve bunların arkasındaki FETö'cülerin hukuken hesabı sorulmadan sosyal ve ekonomik huzur nasıl temin edilecektir? İnsanımızın ekmeğine ve cüzdanına ambargo koyanların yakasından adalet ne zaman tutacaktır?” ifadelerini kullanmıştı.