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Çalışma esnasında toprak kaydı: 1 işçi yaralı

Çalışma esnasında toprak kaydı: 1 işçi yaralı

Tekirdağ Çorlu’da bir apartman önünde izolasyon çalışması yapıldığı esnada toprak kayması yaşandı. Olay sonrası çukura düşen işçi yaralandı.

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Olay, gündüz saatlerinde Rumeli Mahallesi Emirgan Caddesi üzerinde meydana geldi. Apartman otoparkına su sızdığı gerekçesiyle izolasyon çalışması başlatıldı. Kazı çalışması yapıldığı esnada toprak kayması meydana geldi. H.B. isimli işçi, yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düştü.

Çukurda mahsur kalan yaralı işçi, çevredeki vatandaşların yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Yaralı H.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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