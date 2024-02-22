Yunanistan firari Ali Yeşildağ'ı iade ediyor! Soygun ve cinayetle suçlanılor

14 Mayıs seçimlerinden önce çektiği videolarla gündeme gelen Ali Yeşildağ, kaçtığı Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilecek. Yunanistan'da Yargıtay, Yeşildağ'ın başvurusunu reddederek, iadesine karar verdi. İade işlemlerine ilişkin son kararı ise Yunanistan Adalet Bakanlığı verecek.

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Geçtiğimiz yıl Youtube üzerinden paylaştığı videolar ile bir süre gündemde kalan Ali Yeşildağ, Türkiye'ye iade edilecek. T24'te yer alan habere göre, Yunanistan'da Yargıtay, Yeşildağ'ın Türkiye'nin iade başvurusuna yaptığı itirazı yeterli bulmadığını bildirdi.

Son kararı Adalet Bakanı verecek

Yunanistan Adalet Bakanı George Floridis'in Yeşildağ hakkında verilen iade kararını onaylaması halinde, Türkiye'ye iade süreci resmen başlayacak.

Kararı Danıştay'a götürebilir

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Kathimerini'nin aktardığına göre Yeşildağ ve ailesi, bakanın onay vermesi durumunda iadeyi durdurmak için Danıştay'a başvurmayı planlıyor.

Soygun ve cinayetle suçlanıyor

2023'ün kasım ayının ortasında Yunanistan sınır güvenliği, 54 yaşındaki Yeşildağ'ı Ferecik'in kırsal bölgesinde bulmuş ve Türkiye-Yunanistan sınırını yasa dışı şekilde geçtiğini tespit etmişti.

Yunan polis memurları, Yeşildağ'ın 1986 yılında 17 yaşındayken işlediği iddia edilen soygun ve cinayet suçlarından dolayı hakkında Türkiye tarafından çıkarılmış bir Interpol yakalama emri olduğunu belirtmişti.