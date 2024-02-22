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Polisin durdurduğu araç uyuşturucu deposu çıktı

Polisin durdurduğu araç uyuşturucu deposu çıktı

Balıkesir’de polis ekiplerinin durdurdukları araçta 2 bin 767 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik sürdürdükleri çalışmalarda Karesi ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları aracın kaput altında motor kısmına gizlenmiş 2 bin 767 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.A. (24) ve E.K. (28) hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

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