Kırıkkale'de tek katlı ev alevlere teslim oldu

Kırıkkale'de tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Yangın, gece saatlerinde 1139. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Alçın'a (32) ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen Alçın ise, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.