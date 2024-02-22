Maden faciasında çarpıcı detay: Altından geçen fay, MTA haritasından silinmiş

MTA'nın, Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiği ortaya çıktı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaştığı 2013 ve 2023 yılına ait harita görselleri, bu tespiti destekledi.

Erzincan İliç'te Anagold firmasının işlettiği altın madeninde meydana gelen faicada "yeni toprak kayması riski" nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları durduruldu. 10 milyon metreküp toprak altında kalan 9 işçi için bekleyiş devam ediyor.

İlk gündür bölgede olan ve Anagold Madencilik'le ilgili çeşitli belgeleri açığa çıkaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise, bu kez fay hattıyla ilgili bir belge yayımladı.

2013'te var 2023'te yok

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz; İliç'teki maden sahasının altından geçen fay hattının, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yayınladığı 2013 yılı Resmi Diri Fay Hatları Haritası'nda olmasına rağmen 2023 yılında yayınlanan haritadan silindiğini yazdı