ABD Başkanı Biden, Rusya lideri Putin'e 'o.. çocuğu' dedi

ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha metnin dışına çıkarak bağış toplarken, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'e ağır şekilde küfretti.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Joe Biden'a hakaret etti ve kendisini Rusya'da cezaevinde ölen muhalif lider Aleksey Navalni ile kıyaslayan potansiyel seçim rakibi Donald Trump'a tepki gösterdi.

Çarşamba günü San Francisco'da bir bağış toplama etkinliğinde iklim değişikliği hakkında konuşan Biden, "Ortada Putin gibi o.. çocukları var. Bu yüzden sürekli nükleer savaştan çekinmemiz gerekiyor. Ancak insanlık için varoluşsal tehdit iklim" dedi.

Gazetecilere de aynı küfrü etmişti

Biden geçmişte de aynı küfürü başkaları için kullanmıştı. 2022'nin Ocak ayında ABD Başkanı, mikrofonun açık olduğunu fark etmemişti ve Fox News muhabirine "o.. çocuğu" dediği salondaki herkes tarafından duyulmuştu.

Donald Trump'ı da unutmadı

2024 seçim kampanyası için bağış topladığı 3 günlük California turunun San Francisco ayağında Biden, yüksek ihtimalle kasımda rakibi olacak eski Başkan Donald Trump'ı da hedef aldı.

Trump, Navani'nin geçen hafta Rusya'da cezaevinde şüpheli biçimde ölmesini kendisine yönelik davalarla kıyaslamıştı.

Biden Trump için, "Bu adam öyle şeyler söylüyor ki; kendisini Navalni ile kıyaslıyor ve ülkemiz komünizme yöneldiği için kendisinin onun gibi yargılandığını söylüyor. Bu nereden çıktı anlamadım" dedi.

"Eğer bunları 10-15 yıl önce ben söylesem akıl hastanesine kaldırılmam gerektiğini düşünürdünüz" diyen Biden, "Bu durum beni şoke ediyor" ifadelerini kullandı.