İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 5 şüpheli yakalandı!

Adana'da apartman dairelerine kurdukları iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı apartman dairelerinde iklimlendirme sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde 7 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde, narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, 32 kök Hint keneviri, 7 iklimlendirme cihazı, 12 havalandırma sistemi ve kapalı alanda uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.