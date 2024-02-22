Beytüşşebap'ta ekipler yaylada kalan 4 aile için yolları açıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele ekipleri, yaylada kalan 4 aile için yolları açmaya çalışıyor.

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İlçede kış etkisini sürdürüyor. Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmaya çalışılıyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreye kadar çıktığı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda ekipler 4 aile için yolları açmaya çalışıyor.



Valiliğe bağlı İl Özel İdare ekipleri Beytüşşebap ilçe merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan 2235 rakımlı yaylada kalan 4 aile için yolları açmaya çalışıyor. Dozerlerle yolları açan ekiplere kar geçit vermiyor. günlerdir yoğun bir mesai içinde olan ekipler bugün kalan kısmı açmayı hedefliyor.