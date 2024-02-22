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Özgür Özel'den 'Hatay' açıklaması: Lütfü Savaş, CHP'nin gösterebileceği en iyi aday

Özgür Özel'den 'Hatay' açıklaması: Lütfü Savaş, CHP'nin gösterebileceği en iyi aday

Lütfü Savaş'ın Hatay'dan aday gösterilmesi ile başlayan tartışmalar sürerken CHP liderinden yeni bir açıklama geldi. Özel, katıldığı canlı yayında, "Lütfü Savaş, CHP'nin gösterebileceği en iyi aday" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu oldu. 

Özel, "Düşündük, taşındık, gecenin 03:00'ünde verdiğimiz karar Lütfü Savaş ile devam etme yönünde oldu. Ben bu kararın bu kadar ince eleyip sık dokunarak alınmasını kötü süreç yönetimi olarak görmüyorum" ifadelerini kullandı. Aday belirleme süreci ile ilgili soruları yanıtlayan Özel şunları söyledi:

"5 anket yaptık"

"Hatay'ın travmasına anlayış gösteriyoruz. Hatay'ın duyguları var. Hatay'da o yüzden 5 anket yaptık. Her şeyi anketlere bağlamak da doğru değil. İzmir'e bir heyet yolladık, Hatay'a 3 farklı heyet yolladık. Hatay Büyükşehir Türkiye'de Hatay'ı aşan bir noktaya geldi. Hatay'da biz 20-30 arası oy alabiliyorken iki dönemdir Hatay'ı kazanan bir belediye başkanı var.

"Lütfü Savaş CHP'nin gösterebileceği en iyi aday"

Yaptırdığımız anketlerde Lütfü Savaş CHP'nin gösterebileceği en iyi aday. Bir yandan da Hatay belediye başkan adayının değişmesi yönünde bir takım talepler var. İki karardan birini vereceksiniz. Bir yanda Suzan Şahin. Anket yapıyorsunuz Lütfü Savaş her partiden oy alıyor. Biz 10 Ocak'ta Lütfü Savaş'ı aday açıkladık. Sonra tartışmalar oldu. Son gün anket yaptık. Lütfü beyi davet ettik. Bütün ilçe belediye başkan adaylarını Hatay'la ilgili, gecenin 2.30'unda mesela Hatay'la ilgili milletvekilimiz Nermin Hanımın son bir kere fikrini aldım.

Son gün örgüt dedi ki Lütfü Savaş, eski vekiller, yeni vekiller dedi ki Lütfü Savaş. Lütfü Bey de yaptığı çalışmalardan hem de kendi taahhüdü "1 Nisan'da ben bu Hatay'ı AKP'ye bırakmayacağım, kazanacağım"... Düşündük, taşındık, gecenin 03:00'ünde verdiğimiz karar Lütfü Savaş ile devam etme yönünde oldu. Ben bu kararın bu kadar ince eleyip sık dokunarak alınmasını kötü süreç yönetimi olarak görmüyorum."

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