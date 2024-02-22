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Survivor'a Ronaldinho damgası! Acun Ilıcalı ile takım oldular, Sercan Yıldırım'a karşı oynadılar

Survivor'a Ronaldinho damgası! Acun Ilıcalı ile takım oldular, Sercan Yıldırım'a karşı oynadılar

Survivor All-Star'ın yeni bölümüne Ronaldinho damga vurdu. Dünyaca ünlü eski yıldız, Acun Ilıcalı ile takım oldu ve Sercan Yıldırım'a karşı ayak voleybolu oynadı.

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Survivor All-Star'ın son bölümüne Ronaldinho konuk oldu. Brezilyalı eski yıldız, Acun Ilıcalı ile takım oldu ve Sercan Yıldırım ve Yasin Obuz'a karşı oynadı.

Geçtiğimiz bölümde Acun Ilıcalı, Survivor'a Ronaldinho'nun katılacağını açıklamıştı.

Ilıcalı, "Ronaldinho ile birkaç yıldır görüşüyoruz. Geçtiğimiz ay da bizim ofise geldi. Biraz sohbet ettik. Bizim yaptığımız işleri takip ediyor. Ona teklifte bulunup Survivor'da ayak voleybolu oynayalım, ne dersin dedim. Mest oldu hemen. Ve dünyanın en büyük futbolcuları arasında olan Ronaldinho yarın sizlerle birlikte olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Karşılaşmadan önce takım arkadaşlarıyla konuşan Sercan Yıldırım, gülerek "Ronaldinho ile aramızda şöyle bir fark var. O, Anadolu takımını şampiyon yapmadı. Barcelona’da şampiyon olmak kolay. " dedi.

Ayak voleybolu oynadılar

Gösteri amaçlı oynanan ayak voleybolunda Sercan ile Yasin, Acun Ilıcalı ile de Ronaldinho takım oldu.

Ronaldinho'nun aldığı sayılar izleyenleri mest ederken sosyal medyanın da gündemi oldu.

Heyecan dolu karşılaşmada maçı 15-12 skorla Ronaldinho-Acun Ilıcalı takımı kazandı.

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