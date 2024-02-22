Doğum günü partisinde kriz: Ev basıp küfür etti! Dilan ve Engin Polat çiftine bir kötü haber daha
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dosyada yeni bir gelişme yaşandı.
Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre aralarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dosyada savcılık soruşturmasını tamamladı.
Doğum günü partisi park krizi yaşattı: Olay, 2 Haziran 2023 günü İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Lüks konakların bulunduğu bir sitede ikamet eden Engin ve Dilan Polat çifti Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle bir parti organize etti.
Dilan Polat eşi için yaptırdığı "Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek" yazılarını panolara reklam verdi. Polat çiftinin evine çok sayıda konuk geldi. Bu nedenle iddiaya göre site dışından çok sayıda misafir gelmesiyle park sorunu yaşandı.
Komşu aracını yola koymak zorunda kaldı
Polat ailesine yakın villada ikamet eden komşu Metin A. ikametine geldiğinde Polatlara gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park edilmesi nedeniyle aracını koyacak yer bulamadı. Sokak üzerine bırakmak zorunda kaldı.