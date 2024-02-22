'Teyze' ile yasak aşk sonucu çifte infaz! Damat ve teyze aile meclisinde infaz edildi

DİARBAKIR'da 7 yıl önce evde silahla vurulmuş halde cesetleri bulunan Burak Y. ve Kadriye G.’nin yasak ilişki kurbanı oldukları ortaya çıktı. Kadriye G.'nin, Burak Y.'nin eşinin teyzesi olduğu ortaya çıktı.

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Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde 7 yıl önce kayıtlara intihar olarak geçen çifte infaz savcılığın soruşturmayı genişletmesiyle çorap söküğü gibi çözüldü. Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, 24 yaşındaki evli Burak Y. kendisinden 6 yaş büyük olan eşinin teyzesi Kadriye G. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı.

Eşi, teyzesiyle mesajlarını yakaladı

İkilinin yasak aşkı bir süre sonra telefon mesajlaşmalarıyla ayyuka çıkınca eşi durumu ailesine bildirdi. Olay günü evde toplanan aile bireyleri bir süre sonra polisi arayıp, evde intihar olayı yaşandığı ihbarında bulundu.

Hepsi çelişkili ifadeler verince...

İfadeleri alınan ev sakinleri soğukanlı bir şekilde birbiriyle çelişen ifadeler verince savcılık ilk etapta çifte infazla intihar olarak kayıtlara giren soruşturmayı genişletti. İğneyle kuyu kazan savcılık ve polis Burak ile Kadriye’nin ölümünün yasak aşk infazı olduğunu çözdü.

Umre ziyareti için Teyze'nin evine gidince!

Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, telefon ses kayıtları, mesajlaşmalarla Burak Y.’nin eşinin teyzesi Kadriye G. ile uzun zamandan beri gönül ilişkisi yaşadıkları bildirildi.

Gizli yasak aşkın aile bireylerince öğrenilmesi üzerine Burak Y ile eşi Tuba Y.’nin, Umre ziyareti için Kadriye G.’nin kaldığı eve gittikleri, ikilinin bu evde öldürüldükleri, ancak polise ‘İkisi de intihar etti’ denilerek soğukkanlı ancak bir o kadar da birbiriyle çelişen ifadeler verdikleri ifade edildi.

Binlerce yasak aşk mesajı çıktı

Burak’ın kafasında, Kadriye’nin ise kafa ve bacağında mermi girişleri üzerine olayın infaz olduğu şüphesiyle soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi. İddianamede, cep telefonları ile Whatsapp yazışmalarının incelenmesinde ikili arasında binlerce görüşme ve yazışma kaydı olduğu belirlendi.

Ellerinde üstlerinde izler çıktı

Olay günü evdeki yakınlarından alınan el svap örneklerinde ve elbiselerinde atış artıkları tespit edildiği bildirildi. İddianamede, evde bulunan yakınlarından bazılarının mutfağa girdiklerinde Burak ile Kardiye’yi vurulmuş halde bulduklarını belirtirken, bazılarının da mutfağa girdiklerinde Kadriye’yi vurulmuş halde gördüklerini, Burak’ın da bu sırada kendi kafasına sıktığını gördükleri şeklinde birbiriyle çelişen ifadeler verdiklerine dikkat çekildi.