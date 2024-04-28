İstanbul'da zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi, yaralılar var
Anadolu Ajansı
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İSTANBUL Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Büyükdere Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı.
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Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
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Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
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