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İstanbul'da zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi, yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İstanbul'da zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi, yaralılar var

İSTANBUL Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İstanbul'da zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi, yaralılar var

Büyükdere Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı.

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İstanbul'da zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi, yaralılar var

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

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İstanbul'da zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi, yaralılar var

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

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İstanbul'da zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi, yaralılar var
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