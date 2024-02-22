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Tekirdağ'da kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da Jandarma ekiplerince kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu Yenice Mahallesi'nde Y.S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 25 litre kaçak içki ele geçirildi. Şahısla ilgili işlem başlatıldı.

Muratlı Kepenekli Mahallesi'nde R.A. ve yabancı uyruklu A.H. isimli şahsın bulunduğu araçta ve yapılan aramada, 12 adet ecstasy hap, 35 adet farklı markalarda sentetik hap ve 5 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Muratlı Kepenekli Mahallesi'nde A.D. isimli şahsın yapılan üst aramasında 18 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

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