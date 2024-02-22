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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off rövanşları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off rövanşları yarın oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu, yarın 8 maçla tamamlanacak.

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Turnuvadaki tek Türk takımı Galatasaray, ilk maçta sahasında 3-2 yendiği Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk olacak.

Turu geçerek son 16 turuna kalan takımların rakipleri, 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

Play-off turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Toulouse (Fransa)-Benfica (Portekiz): 1-2

Rennes (Fransa)-Milan (İtalya): 0-3

Freiburg (Almanya)-Lens (Fransa): 0-0

Karabağ (Azerbaycan)-Braga (Portekiz): 4-2

Roma (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): 1-1

Sparta Prag (Çekya)-Galatasaray: 2-3

Olimpik Marsilya (Fransa)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2

Sporting Lizbon (Portekiz)-Young Boys (İsviçre): 3-1

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