UEFA Avrupa Ligi'nde play-off rövanşları yarın oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu, yarın 8 maçla tamamlanacak.Abone ol
Turnuvadaki tek Türk takımı Galatasaray, ilk maçta sahasında 3-2 yendiği Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk olacak.
Turu geçerek son 16 turuna kalan takımların rakipleri, 23 Şubat Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.
Play-off turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Toulouse (Fransa)-Benfica (Portekiz): 1-2
Rennes (Fransa)-Milan (İtalya): 0-3
Freiburg (Almanya)-Lens (Fransa): 0-0
Karabağ (Azerbaycan)-Braga (Portekiz): 4-2
Roma (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): 1-1
Sparta Prag (Çekya)-Galatasaray: 2-3
Olimpik Marsilya (Fransa)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2
Sporting Lizbon (Portekiz)-Young Boys (İsviçre): 3-1