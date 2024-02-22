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Barcelona'da Lamine Yamal tarihe geçti

Barcelona'da Lamine Yamal tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Napoli ile karşılaşan Barcelona'da Lamine Yamal tarihe geçti. Lamine Yamal, 16 yıl 223 gün ile eleme turlarında forma giyen en genç futbolcu oldu.

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Napoli ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Diego Armando Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele aynı zamanda Devler Ligi tarihinde bir ilke sahne oldu.

Barcelona'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Lamine Yamal, 16 yıl 223 gün ile eleme turlarında forma giyen en genç futbolcu oldu.

Lamine Yamal bu sezon Barcelona formasıyla 34 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

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