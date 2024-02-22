Öldü dedikleri kadın 5 saat sonra gözlerini açtı!

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir olay yaşandı. Öldüğü açıklanan ve morga kaldırılan genç bir kadın bir anda canlanınca hastanede büyük bir panik yaşandı.

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Ülkenin başkenti Guatemala'daki San Juan de Dios Hastanesi'nde ismi açıklanmayan genç bir kadına doktorlar yaklaşık 30 dakika boyunca müdahale de bulundu. Doktorlar, yapılan tüm müdahalelere karşı olumlu yanıt vermediğini düşündüğü genç kadın için yaşamını yitirdiğini düşünerek müdahaleleri sonlandırdı.

Doktorlar, "şiddetli yetersiz beslenme" belirtileri gösteren genç kadının daha önce çok sayıda nöbet geçirdiğini ve beyin felci yaşadığını da açıkladı. Monitörlere bağlanan genç kadının solunum ve beyin aktivitesi de bulunmayınca öldüğünü duyurdular.

Morga kaldırılan kadın ise 5 saat sonra hayata gözlerini tekrar açtı. Bu durum hastane çalışanlarını panikletirken, morg çalışanları kadının hayatta olduğunu göstermek için ceset torbası içindeki kadını sedye ile hastanede gezdirdi.

Morgda patologların genç kadının vücudunda istemsiz hareketler olduğunu fark etmesinden sonra durumun farkına varıldığı da açıklandı. Genç kadının tekrar acil servise alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.