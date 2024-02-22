Kütahya’nın tarihi konakları hayat buluyor

Zafer Kalkınma Ajansının destekleriyle Kütahya Belediyesi tarafından restore edilen Zanaat ve Halk Sanatları Deneyimleme Konağı turistlere; sanat gözlem, otantik el sanatları kazanımı, yemek pişirme etkinliklerine katılım, yöresel izler taşıyan yerleşim yerlerinde konaklama imkânı sunuyor.

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UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Zanaat ve Halk Sanatları alanından dahil olan Türkiye’deki tek şehir konumundaki Kütahya'nın bu alan odağında ulusal ve uluslararası cazibesini artırarak önemli bir turizm destinasyonu olmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje ile Kütahya Merkez’de çini, seramik, sim sarma, gümüş işleme gibi zanaat ve halk sanatlarının turistler tarafından deneyimleyebileceği atölyelerin bulunduğu ve aynı zamanda bu ürünlerin üretim ve satışının gerçekleştirildiği Kütahya Zanaat ve Halk Sanatları Deneyimleme Konağı oluşturuldu.

Kütahya Belediyesince restore edilen yaklaşık 300 metrekarelik alana sahip olan konakta çinicilik, oya sanatı, sim sarma / ipek işleme, elmas ve gümüş işlemeciliği, çömlekçilik, halı dokumacılığı, gastronomi gibi zanaat ve halk sanatları alanlarında faaliyetlerde bulunuluyor.

Proje ile Kütahya’yı ziyaret edecek turistlere sanat gözlemi, otantik el sanatları kazanımı, yemek pişirme etkinliklerine katılım, yöresel izler taşıyan yerleşim yerlerinde konaklama imkanı sunuluyor.