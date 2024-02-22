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Piyasa değeri 9 milyon olan sahte altını alan adamın savunması pes dedirtti!

Piyasa değeri 9 milyon olan sahte altını alan adamın savunması pes dedirtti!

Adana'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte darphane baskılı düşük ayarda altın üretimi yapan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 590 çeyrek altın, 104 yarım altın ve 199 tam altın ele geçirilirken, 68 yaşındaki İdris T. ise gözaltına alındı. İdris T., basın mensuplarının "Altınları emekli maaşınla mı aldın" sorusuna "Evet" diyerek cevap verdi.

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Adana'da piyasa değeri 9 milyon TL olan bin 893 çeyrek, yarım ve tam sahte altını yakalatan şüpheliye ev hapsi tedbiri uygulanırken, şahıs altınları emekli maaşıyla aldığını söylerek kendini savundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte darphane baskılı düşük ayarda altın üretimi yapan bir yere operasyon düzenledi.
Operasyonda bin 590 çeyrek altın, 104 yarım altın ve 199 tam altın ele geçirilirken, İdris T. (68) ise gözaltına alındı. Ele geçirilen düşük ayarda sahte darphane baskılı altınların piyasa değerinin 9 milyon TL olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli İdris T., adli tıp birimindeki sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarının "Altınları emekli maaşınla mı aldın" sorusuna "Evet" diyerek yanıt verdi. Emniyetteki ifadesinde ise, "Çok sayıda gayrimenkulüm var. Oradan elde ettiğim gelir ile birikim yaptım" savunmasını yaptı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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