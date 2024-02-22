Tüp bebek başarısızlığı, çocuğunuz olmayacağı anlamına gelmez

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Erhan Şimşek, tüp bebekte 1 veya 2 kez başarısız olmanın beklenebilir bir durum olduğunu ve bunun çocuk olmayacağı anlamına gelmediğini söyledi.

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aşkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Erhan Şimşek, tüp bebek merkezlerine yapılan başvuruların önemli bir kısmının tüp bebek denemiş ama gebe kalamamış ailelerden oluştuğunu belirterek, konuyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Doç. Dr. Şimşek, çocuğa ulaşmakta en yüksek teknoloji ve en başarılı yöntem olan tüp bebeği denemiş ve gebe kalamamış ailelerin artık çaresiz oldukları fikrine kapılabildiklerini ifade ederek, "Aileler, depresyona girebiliyor ve gebe kalma şansları devam ederken denemeyi bırakabiliyorlar.

Olumsuz düşünmeden sabırla denemeye devam etmeleri için motive etmek, tüp bebek tedavisine başlarken hastaları doğru bilgilendirmek gerekir. Tedavinin başarı şansı en iyi koşullarda bile yüzde 40 ila 55 arasında değişir. Bu oran hastanın yaşına, sperm sayısına, yumurta sayısına rahim yapısına göre değişkenlik göstermektedir.

1 yıl içerisinde 4 ila 6 arasında tüp bebek uygulaması yapmak mümkün. 35 yaşın altında, yumurta seviyesi yeterli, eşinin sperm sayısı iyi, rahmi doğuma elverişli kadınlarda, 6 - 8 ay içerisinde 3 kez tüp bebek denemesinde gebe kalma şansı yüksek" dedi.

Tüp bebek başarısızlıklarının, az yumurta veya az spermden, döllenme problemlerinden ve embriyo kalitesinden kaynaklanabildiğinin altını çizen Doç. Dr. Erhan Şimşek, "Yumurta ve spermin iyi olduğu bazı durumlarda da gebelik olmayabiliyor.

Laboratuvar ortamında döllenen bebeğin transfer sonrasında rahimde tutunabilmesi gerekir. Bu süreçte müdahale şansımız olmuyor. Hasta rahminin bebeğe uyum sağlaması için beklemek zorundayız. Bazı kişilerde rahim bebeği kabul etmediği için de gebelik gerçekleşemiyor" diye konuştu.

Her hastanın tüp bebek başarısızlığının birbirinden farklı olduğunu da vurgulayan Şimşek, "Denemeler birkaç kez başarısızlıkla sonuçlanıyorsa nedenleri araştırılmalı ve hedefe yönelik bir tedavi süreci başlatılmalıdır.

Örnek vermek gerekirse; az spermli veya az yumurtalı hastaların doğurganlık şansı, çip yöntemi veya embriyoskop gibi tüp bebeğe ek yöntemlerle ve tekrarlayan denemelerle arttırılabilir. Alanında uzman ve deneyimli hekimlerle, tüp bebek teknolojilerinin iyi uygulandığı, hasta sayısı yüksek, çok sayıda tüp bebek uygulaması yapmış olan merkezlerin tercih edilmesi, tedavide başarı oranını arttıracaktır" ifadelerini kullandı.